Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днём местами сильные. В отдельных районах грозы, ветер восточный, северо-восточный, 6—11 м/с, при грозе возможны порывы до 18 м/с.
Температура составит ночью +14...+19 ˚С, днём +24...+29 ˚С.
Ранее URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.