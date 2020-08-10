Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Тюменской области во вторник, 11 августа.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Согласно прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днём местами сильные. В отдельных районах грозы, ветер восточный, северо-восточный, 6—11 м/с, при грозе возможны порывы до 18 м/с.

Температура составит ночью +14...+19 ˚С, днём +24...+29 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.

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