Спасатели предупредили о жаре и грозах в ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске и их окрестностях температура воздуха в понедельник, 3 августа, может подняться до 30—32 ˚С.
Ожидающиеся во вторник дожди существенно не скажутся на температуре, а вероятные грозы и сильный ветер могут привести к новым лесным пожарам.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.