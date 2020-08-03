Спасатели предупредили о жаре и грозах в ХМАО

Спасатели предупредили о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске и их окрестностях температура воздуха в понедельник, 3 августа, может подняться до 30—32 ˚С.

Ожидающиеся во вторник дожди существенно не скажутся на температуре, а вероятные грозы и сильный ветер могут привести к новым лесным пожарам.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.