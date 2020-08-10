В Кировской области рассказали о планах театров на осень

В правительстве Кировской области рассказали о планах театров на осень. Культурные учреждения возобновят работу с 15 сентября.

Об этом сообщает progorod43.

В Театре на Спасской запланированы премьеры постановок «Русское варенье» режиссёра Тимура Насирова и «История одного преступления» главного режиссёра Егора Чернышова по пьесе Ольги Михайловой.

В Кировском театре кукол имени Афанасьева будет четыре премьеры, в том числе «Морские приключения», «Умная собачка Соня», «Умка» и «Крошечка-Хаврошечка».

В Кировском драматическом театре идут репетиции драмы «Гроза» по пьесе Александра Островского.

Также стало известно, что Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова открыл продажу билетов на спектакли юбилейного сезона. Об этом сообщает mosaica.ru.

Показы начнутся 5 сентября. В день открытия 235-го сезона будет показан «Обломов».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что ведомство следит за процессом возобновления культурных и спортивных мероприятий в России.