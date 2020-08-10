Эксперт рассказал о регионах, на которые повлияет шторм «Джангми»

Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал, на какие регионы окажет влияние образовавшийся над акваторией Филиппинского моря тропический шторм «Джангми».

Как передают «Известия» , по словам эксперта, 10 августа шторм подойдёт к Корейскому полуострову, а в ночь на 11 августа выйдет в Японское море и через сутки окажется над Южным Сахалином.

«Он может примерно повторить траекторию своего предыдущего собрата, быстро пройдя над акваторией Японского моря, в той или иной степени зацепив южную и восточную части Приморского края», — считает Борис Кубай.

При этом синоптик отметил, что этот тайфун слабее своего предшественника, поэтому не сможет обрушить на Приморье такое же количество дождей.

Позже в Примгидромете уточнили, что траектория шторма пройдёт севернее, чем было сказано ранее. Ночью и утром 11 августа шторм будет проходить на наиболее близком расстоянии от побережья Приморского края, а его влияние окажется более значительным. На юго-востоке региона выпадут сильные дожди.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какую погоду ожидают в столичном регионе на следующей неделе.