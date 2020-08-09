Синоптики назвали самый тёплый день на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде на следующей неделе в столичном регионе.

«Понедельник у нас ожидается самым тёплым днём на следующей неделе. Температура в ночные часы будет в городе +13°С…+15°С, в центре — местами до +19°С. Днём при переменной облачности во второй половине дня местами может собраться небольшой кратковременный дождь, но выпадет не более 1 мм осадков. Воздух успеет в городе прогреться до +25°С…+27°С, и это, несмотря на то, что у нас будет ещё дуть северный ветер», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что прохождение одного из холодных атмосферных фронтов ожидается в ночь на 11 августа.

«Погода будет более облачная. Днём тоже облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, но фон температуры изменится. То есть минимальная температура в городе будет порядка +11°С…+13°С, дневная температура в Москве чуть выше +20°С. То есть температура воздуха постепенно приблизится к климатической норме», — пояснила она.

По её словам, «такие состояния неустойчивой погоды с небольшими дождями» сохранится практически до конца рабочей недели.

«Особого прогрева у нас уже не ожидается. Ночи с каждым разом будут всё прохладнее. В ночь на пятницу по региону от +7 до +12°С. То есть минимальная температура в городе будет около +10°С, и дневная температура в пределах +18°С...+20°С в Москве и по области от 15°С до 20°С», — добавила метеоролог.

Она также рассказала о том, что это не значит, что следующие дни августа будут ещё более холодными.

«Мы ожидаем что погода ещё подарит нам тёплые деньки, и температура воздуха будет в отдельные дни приближаться к отметке где-то +23°С…+25°С», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 9 августа, ожидается до +26 °С.