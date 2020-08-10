В Санкт-Петербурге предупредили о дожде и грозах

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В Санкт-Петербурге на смену жаре придут прохладные дожди и грозы.
В Санкт-Петербурге предупредили о дожде и грозах
  • globallookpress.com

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса.

В понедельник, 10 августа, в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

Установится облачная с прояснениями погода, местами выпадут кратковременные дожди, на юго-востоке области возможны грозы.

Днём в городе ожидается +21…+23 °С.

В Ленинградской области — +19…+24 °С. Северо-западный ветер подует со скоростью 4—9 м/с, во время грозы ожидается усиление. Атмосферное давление поднимется до 763 мм рт. ст.

Ранее стало известно, что в Приморском крае объявили штормовое предупреждение на вторник, 11 августа, из-за приближающегося циклона «Джангми».

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