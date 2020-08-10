В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона «Джангми»

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В Приморском крае объявили штормовое предупреждение на вторник, 11 августа, из-за приближающегося циклона «Джангми».
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона «Джангми»
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Как сообщили в Примгидромете, ночью и днём 11 августа в юго-восточных районах региона ожидаются сильные дожди, а также подъём уровня воды на отдельных участках до 1 метра.

«В связи с угрозой влияния тропического шторма на погоду Приморья Примгидромет распространил штормовое предупреждение об опасном явлении», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что в Самаре более 30 деревьев, остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция упали из-за сильного ветра, повреждено 24 автомобиля.

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