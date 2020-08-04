В Приморье объявили штормовое предупреждение на 6 августа

Короткая ссылка
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидающегося в четверг, 6 августа, тропического циклона «Хагупит». Об этом сообщили в Примгидромете.

«В связи с влиянием активных фронтальных разделов на западе края и выходом на акваторию Японского моря тропического циклона (бывшего тайфуна «Hagupit») 6-7 августа в Приморском крае ожидаются дожди», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на юго-востоке края утром и днём 6 августа местами пройдут очень сильные дожди.

Кроме того, на реках возможно формирование локальных дождевых паводков, а также подтопление пониженных участков местности от переполнения малых водотоков и интенсивного ливневого стока

Ранее в Нью-Йорке и Вашингтоне объявили предупреждение из-за приближающегося шторма «Исаиас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить