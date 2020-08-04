В Приморье объявили штормовое предупреждение на 6 августа

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за ожидающегося в четверг, 6 августа, тропического циклона «Хагупит». Об этом сообщили в Примгидромете.

«В связи с влиянием активных фронтальных разделов на западе края и выходом на акваторию Японского моря тропического циклона (бывшего тайфуна «Hagupit») 6-7 августа в Приморском крае ожидаются дожди», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на юго-востоке края утром и днём 6 августа местами пройдут очень сильные дожди.

Кроме того, на реках возможно формирование локальных дождевых паводков, а также подтопление пониженных участков местности от переполнения малых водотоков и интенсивного ливневого стока

Ранее в Нью-Йорке и Вашингтоне объявили предупреждение из-за приближающегося шторма «Исаиас».