Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Европейской России

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В европейской части России на текущей неделе ожидается значительное понижение температуры. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Европейской России
  • globallookpress.com

«Европейскую часть России ожидает обвал температуры на 6—7 °С. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае температура будет +28...30 °С , что приятнее, чем +35 °С, которые там были», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд отметил, что в Свердловской и Челябинской областях уже началось понижение температуры.

«Во вторник в Приволжском федеральном округе и на западе Центрального федерального округа начнётся понижение… Ещё и характер погоды изменится, солнца будет мало», — сообщил синоптик.

Вильфанд рассказал, что в столичном регионе до конца рабочей недели ожидаются «монотонные, скучные дожди» и похожая на осеннюю погода.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде на неделе в столичном регионе.

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