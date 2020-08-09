В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки

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Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 49 лесных пожаров в России на площади более 5,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 08.08.2020 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 583 гектара», — цитирует РИА Новости сообщение.

К концу суток в России действовало 109 лесных пожаров, которые активно тушили.

Ранее стало известно, что в Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации, в регионе введён запрет на посещение лесов с 4 по 17 августа.

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