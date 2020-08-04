В Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации

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В Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации, в регионе введён запрет на посещение лесов с 4 по 17 августа.
В Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы областного правительства.

«С 4 августа 2020 года в Курганской области введён запрет на посещение лесов. Это связано с установившейся жаркой погодой и лесными пожарами», — рассказали в правительстве.

Возле Кургана и в городе наблюдаются задымление воздуха и запах гари.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в регионе продержится до 6 августа.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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