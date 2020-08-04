В Курганской области предупредили о пожароопасной ситуации
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы областного правительства.
«С 4 августа 2020 года в Курганской области введён запрет на посещение лесов. Это связано с установившейся жаркой погодой и лесными пожарами», — рассказали в правительстве.
Возле Кургана и в городе наблюдаются задымление воздуха и запах гари.
По прогнозам синоптиков, аномальная жара в регионе продержится до 6 августа.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.