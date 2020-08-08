Трансляция концерта Дениса Мацуева собрала более 1 млн просмотров
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Мероприятие посетила министр культуры Ольга Любимова.
«Мы все очень соскучились по живому звуку. Для нас большая радость, что, соблюдая все необходимые условия и благодаря нашим стоически выдержавшим это испытание исполнителям, возвращаемся потихоньку в зал», — сказала она.
Любимова добавила, что Минкультуры России следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом регионе, исходя из этого будет формироваться репертуарная политика концертных залов, филармоний, консерваторий, театров и кинотеатров.
Ранее Ольга Любимова заявила, что решение о продаже билетов на осенние мероприятия в культурные учреждения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.