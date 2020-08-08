Трансляция концерта Дениса Мацуева собрала более 1 млн просмотров

Народный артист России, пианист Денис Мацуев 7 августа выступил с первым концертом в Зале имени П.И. Чайковского, который открылся после снятия ограничений. Трансляция концерта проходила на обновлённой платформе «Культура.РФ LIVE» и собрала более 1 млн просмотров.

Мероприятие посетила министр культуры Ольга Любимова.

«Мы все очень соскучились по живому звуку. Для нас большая радость, что, соблюдая все необходимые условия и благодаря нашим стоически выдержавшим это испытание исполнителям, возвращаемся потихоньку в зал», — сказала она.

Любимова добавила, что Минкультуры России следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом регионе, исходя из этого будет формироваться репертуарная политика концертных залов, филармоний, консерваторий, театров и кинотеатров.

Ранее Ольга Любимова заявила, что решение о продаже билетов на осенние мероприятия в культурные учреждения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.