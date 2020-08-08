Трансляция концерта Дениса Мацуева собрала более 1 млн просмотров

Короткая ссылка
Народный артист России, пианист Денис Мацуев 7 августа выступил с первым концертом в Зале имени П.И. Чайковского, который открылся после снятия ограничений. Трансляция концерта проходила на обновлённой платформе «Культура.РФ LIVE» и собрала более 1 млн просмотров.
Трансляция концерта Дениса Мацуева собрала более 1 млн просмотров
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

Мероприятие посетила министр культуры Ольга Любимова.

«Мы все очень соскучились по живому звуку. Для нас большая радость, что, соблюдая все необходимые условия и благодаря нашим стоически выдержавшим это испытание исполнителям, возвращаемся потихоньку в зал», — сказала она.

Любимова добавила, что Минкультуры России следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом регионе, исходя из этого будет формироваться репертуарная политика концертных залов, филармоний, консерваторий, театров и кинотеатров.

Ранее Ольга Любимова заявила, что решение о продаже билетов на осенние мероприятия в культурные учреждения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить