Эколог оценила возможные последствия изменения климата

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Эколог Наталья Рязанова, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО, оценила возможные последствия изменения климата.
Эколог оценила возможные последствия изменения климата
  • РИА Новости

«Первое и самое главное — это изменение урожайности, которое влияет на производство сельхозпродукции, кстати, не только для людей, но и фуража для скота, например», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам Рязановой, ещё один фактор связан с появлением застойных атмосферных явлений, когда устанавливается блокирующий антициклон и нет проветривания.

Как отметила Рязанова, это всегда очень плохо, поскольку смена воздушных масс в том числе позволяет очищать воздух.

«Если устанавливаются жаркие аномальные температуры, то это тоже влияет на здоровье людей», — добавила она.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU оценила лето 2020 года в России.

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