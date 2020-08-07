Писательница Татьяна Устинова рассказала, как провела режим самоизоляции.

«Мы с мужем ещё в феврале уехали в маленькую деревушку под Тверью в самый обычный дом. Там я написала два романа: «Пояс Ориона» уже вышел, а «Камея из Ватикана» выйдет в октябре», — цитирует Устинову «Петербургский дневник».

Как отметила писательница, у неё не было особого вдохновения, но в таких неоднозначных ситуациях нужно что-то делать, чтобы не сойти с ума.

Отвечая на вопрос, нравится ли ей, когда её называют «русской Агатой Кристи», Устинова сказала, что это прекрасный комплимент, но неправда.

«Она номер один в детективном жанре, и её в первую очередь интересовал детективный сюжет, а не копания в глубинах и сущностях. У меня совсем не так, я пишу жизненные истории», — отметила писательница.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.