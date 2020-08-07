Главный синоптик Петербурга рассказал, будет ли жара в августе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, будет ли жара в августе.

«Серьёзной жары не будет. Сейчас нас ждёт самый тёплый период», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Колесов также напомнил, что десять лет назад, 7 августа 2010 года, была зафиксирована самая высокая температура воздуха в истории города — +37,1 °С.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.