Музею Победы передали в дар более 200 предметов с начала года

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Коллекцию Музея Победы в Москве пополнили более 200 предметов с начала 2020 года.
Музею Победы передали в дар более 200 предметов с начала года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Ежегодно жители Москвы, Подмосковья и других регионов нашей страны (и даже из-за рубежа) передают в дар музею свои семейные реликвии», — заявил главный хранитель Станислав Вельский.

По его словам, из-за связанных с пандемией ограничений пополнение фондов временно приостановилось, но сейчас в учреждение снова стали обращаться дарители.

В 2020 году музей принял более 50 фронтовых писем, свыше 60 фотографий, 72 произведения графики и живописи, 85 газет и журналов, около 40 наградных документов.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее рассказали о возобновлении работы музеев и библиотек.

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