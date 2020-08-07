Полумарафон «Северная столица» пройдёт 9 августа в Петербурге
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Участникам предложат две дистанции на выбор — 21,1 км или 10 км.
Также запланирована корпоративная эстафета. Представители различных компаний смогут побороться за призовые места.
Забеги будут организованы с соблюдением санитарных норм. Маски и перчатки обязательны для персонала и участников при входе в стартовый городок. У всех присутствующих измерят температуру тела. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным.
Старт и финиш обеих дистанций пройдут на Дворцовой площади.
Ранее «Юга.ру» сообщали об онлайн-формате полумарафона «ЗаБег» в Краснодаре.