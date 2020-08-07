Полумарафон «Северная столица» пройдёт 9 августа в Петербурге

Короткая ссылка
Полумарафон «Северная столица» пройдёт 9 августа в историческом центре Санкт-Петербурга.
Полумарафон «Северная столица» пройдёт 9 августа в Петербурге
  • Pixabay

Участникам предложат две дистанции на выбор — 21,1 км или 10 км.

Также запланирована корпоративная эстафета. Представители различных компаний смогут побороться за призовые места.

Забеги будут организованы с соблюдением санитарных норм. Маски и перчатки обязательны для персонала и участников при входе в стартовый городок. У всех присутствующих измерят температуру тела. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным.

Старт и финиш обеих дистанций пройдут на Дворцовой площади.

Ранее «Юга.ру» сообщали об онлайн-формате полумарафона «ЗаБег» в Краснодаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить