Полумарафон «Северная столица» пройдёт 9 августа в Петербурге

Полумарафон «Северная столица» пройдёт 9 августа в историческом центре Санкт-Петербурга.

Участникам предложат две дистанции на выбор — 21,1 км или 10 км.

Также запланирована корпоративная эстафета. Представители различных компаний смогут побороться за призовые места.

Забеги будут организованы с соблюдением санитарных норм. Маски и перчатки обязательны для персонала и участников при входе в стартовый городок. У всех присутствующих измерят температуру тела. Заполнение стартовых кластеров будет поэтапным.

Старт и финиш обеих дистанций пройдут на Дворцовой площади.

Ранее «Юга.ру» сообщали об онлайн-формате полумарафона «ЗаБег» в Краснодаре.