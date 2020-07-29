В Краснодаре полумарафон «ЗаБег» пройдёт в онлайн-формате

Участники полумарафона «ЗаБег» в Краснодаре в этом году смогут сами выбрать удобное время старта и маршрут.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег» состоится 2 августа во всех субъектах страны и будет включать в себя четыре дистанции: для новичков — 1,52 км, для взрослых — 5 км, 10 км и 21 км.

В этом году спортсмены смогут сами выбрать удобное для себя время старта и маршрут — участие и результат отследит специальное мобильное приложение, сообщает портал «Юга.ру».

Как сообщило ранее агентство «Крыминформ», полумарафон в Ялте был отменён из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.