Спасатели предупредили о жаре до +37 °С на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Днём 7 и 8 августа на отрезке от Джубги до Анапы возможно повышение температуры воздуха до +37 °С.
В ведомстве заявили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и пожарами на сельхозугодьях. Запрещено пользоваться открытыми источниками огня возле сухой травы.
Ранее URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.