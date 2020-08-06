Спасатели предупредили о жаре до +37 °С на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае

Спасатели предупредили о сильной жаре на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Днём 7 и 8 августа на отрезке от Джубги до Анапы возможно повышение температуры воздуха до +37 °С.

В ведомстве заявили о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и пожарами на сельхозугодьях. Запрещено пользоваться открытыми источниками огня возле сухой травы.

Ранее URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.