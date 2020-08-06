Литературный фестиваль пройдёт 18—20 сентября в Самарской области

Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко пройдёт 18—20 сентября в Самарской области.

Об этом сообщает sova.info.

Участие могут принять литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимается проза, поэзия, детская литература.

Победители получат сертификаты на издание собственной книги. Заявки принимаются до 25 августа.

Ранее RIA56 сообщало, что объявлена международная и российская программы международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард», который состоится 21—26 августа в Оренбурге.