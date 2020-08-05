Объявлена программа кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард»

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Объявлена международная и российская программы международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард», который состоится 21—26 августа в Оренбурге.
Объявлена программа кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард»
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RIA56.

Конкурсные фильмы представляет новый программный директор Роман Дорофеев.

В список попали ленты из Чехии, Исландии, Дании, Германии, Болгарии, Сербии, Испании, Италии, Ирана. В российский конкурс попали десять картин.

Международные участники и конкурсанты выступят с онлайн-приветствиями, а лично посетят фестиваль только отечественные гости.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре появился кинотеатр под открытым небом.

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