Объявлена программа кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает RIA56.
Конкурсные фильмы представляет новый программный директор Роман Дорофеев.
В список попали ленты из Чехии, Исландии, Дании, Германии, Болгарии, Сербии, Испании, Италии, Ирана. В российский конкурс попали десять картин.
Международные участники и конкурсанты выступят с онлайн-приветствиями, а лично посетят фестиваль только отечественные гости.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре появился кинотеатр под открытым небом.