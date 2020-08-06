Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Удмуртии
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Утром к республике подойдёт фронтальный раздел, в связи с чем в большей части региона пройдут дожди, в отдельных районах — гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15—20 м/с.
Ночью прогнозируется туман с видимостью до 500 м.
Граждан просят проявлять внимательность.
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