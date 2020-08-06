Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Удмуртии

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Удмуртии в пятницу, 7 августа.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Утром к республике подойдёт фронтальный раздел, в связи с чем в большей части региона пройдут дожди, в отдельных районах — гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15—20 м/с.

Ночью прогнозируется туман с видимостью до 500 м.

Граждан просят проявлять внимательность.

Ранее URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.