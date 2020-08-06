Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Татарстане

Короткая ссылка
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 7 августа.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ночью, днём и вечером местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, в том числе в Казани, днём и вечером — локально шквал до 23 м/с.

Ранее в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что в пятницу днём ожидается +27...+32 ˚С.

URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить