Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
Ночью, днём и вечером местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, в том числе в Казани, днём и вечером — локально шквал до 23 м/с.
Ранее в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что в пятницу днём ожидается +27...+32 ˚С.
URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.