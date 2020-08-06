Синоптики предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 7 августа.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Ночью, днём и вечером местами возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, в том числе в Казани, днём и вечером — локально шквал до 23 м/с.

Ранее в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали, что в пятницу днём ожидается +27...+32 ˚С.

URA.RU сообщало о жаре и грозах в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа.