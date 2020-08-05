Выставка живописных работ Виктора Цоя пройдёт в Петербурге

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Выставка живописных и графических работ Виктора Цоя пройдёт с 5 августа по 13 сентября в Санкт-Петербурге.
Выставка живописных работ Виктора Цоя пройдёт в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по культуре.

В Kgallery представлены ранее не экспонировавшиеся работы музыканта, сделанные в 1987—1990 годах, а также авторские полароиды и личные вещи из коллекции Натальи Разлоговой.

«На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство», — заявили в комитете.

Ранее Inforeactor сообщал, что премьера фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя состоится 27 августа в День российского кино.

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