Выставка живописных работ Виктора Цоя пройдёт в Петербурге

Выставка живописных и графических работ Виктора Цоя пройдёт с 5 августа по 13 сентября в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по культуре.

В Kgallery представлены ранее не экспонировавшиеся работы музыканта, сделанные в 1987—1990 годах, а также авторские полароиды и личные вещи из коллекции Натальи Разлоговой.

«На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство», — заявили в комитете.

Ранее Inforeactor сообщал, что премьера фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя состоится 27 августа в День российского кино.