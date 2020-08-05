Юлия Ромашина поделилась воспоминаниями о работе с Андреем Паниным

Актриса Юлия Ромашина поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Андреем Паниным в сериале «Гетеры майора Соколова».

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она заявила, что артист произвёл замечательное впечатление.

«У Андрея, царствие ему небесное, была специфическая манера говорить. Как-то мы репетировали сцену у него в вагончике. Подаём друг другу реплики, и он себе что-то под нос бормочет. Я, признаюсь, ничего не понимала», — сообщила актриса.

По её словам, она сказала об этом Панину, и тот пообещал исправиться, после чего у них наладился контакт, сложились тёплые и искренние отношения.

Ранее актёр Анатолий Белый в беседе с НСН рассказал, как проводил время в режиме самоизоляции.