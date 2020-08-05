Вильфанд рассказал о хорошей летней погоде в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ждать в ближайшие несколько дней в столице.
Вильфанд рассказал о хорошей летней погоде в Москве
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«В ближайшие дни будет хорошая летняя погода. Прежде всего — практически без осадков. Много солнца, и ночные температуры вполне летние: +14...+15 °C — минимальные значения температуры. Дневные температуры — от +24 °C до +28 °C... В последующем температура понизится на 2 °C, но +24...+26 °C — вполне комфортно. Такой температурный фон ожидается и 7, и 8, и 9 августа. Может быть, уже 9 августа температура будет +23...+25 °C», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели прогнозируется понижение температуры на 2—3 °C.

«Начиная с 10 августа температурный фон будет около +20 °C, но такая температура — около нормы. Москва будет находиться в области северных потоков. К западу от Москвы — центр высокого давления, к востоку — центр низкого давления, и между этими двумя барическими образованиями, антициклоном и циклоном, будет вхождение прохладных воздушных масс», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что давление будет не очень низким, поэтому сильных осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 5 августа, ожидается до +28 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить