Эксперт рассказала о важности социальных танцев

Создательница международного агрегатора танцевальных вечеринок Татьяна Ангел рассказала о важности социальных танцев.

Как она отметила в беседе с порталом «Пляс», цель подобных танцев — пообщаться и пофлиртовать.

«Это не спортивная тренировка, здесь важную роль играет эмоциональная составляющая. Во времена смартфонов люди стали гораздо меньше общаться вживую, поэтому сегодня многие подсаживаются на социальные танцы: можно восполнить недостаток живого общения и дополнить это тактильными ощущениями», — отметила Ангел.

По её словам, смысл социальных танцев заключается в том, чтобы партнёры всё время менялись. Она подчеркнула, что идеальным вариантом является ситуация, когда людям удаётся потанцевать «с десятью разными партнёрами».

«Девушек больше, потому что предвзятое отношение к танцам у мужчин всё равно остаётся, но есть свои секреты, как заманить мальчика, например, сказать, что здесь много красивых девушек», — добавила эксперт.

Ранее представители танцевальных школ рассказали о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 и введённого из-за её распространения карантина на свою деятельность.