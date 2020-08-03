Биолог оценил сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России

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Биолог и энтомолог Роман Хряпин прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России.
Биолог оценил сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России
  • © R. Koenig/blickwinkel
  • globallookpress.com

«К основным причинам их появления можно отнести завоз либо с естественной миграцией людей, либо из тропических стран с товарами, грузами и так далее. Их достаточно завезти в любую квартиру, и они отлично приживутся», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, санитария и антисанитария в данном случае ни при чём.

Ранее пресс-секретарь Зоологического музея МГУ энтомолог Илья Гомыранов в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России.

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