Биолог оценил сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России

Биолог и энтомолог Роман Хряпин прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России.

«К основным причинам их появления можно отнести завоз либо с естественной миграцией людей, либо из тропических стран с товарами, грузами и так далее. Их достаточно завезти в любую квартиру, и они отлично приживутся», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, санитария и антисанитария в данном случае ни при чём.

Ранее пресс-секретарь Зоологического музея МГУ энтомолог Илья Гомыранов в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России.