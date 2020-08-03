Энтомолог прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России

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Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ энтомолог Илья Гомыранов прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России.
Энтомолог прокомментировал сообщения о тропических постельных клопах в европейской части России
  • © Arno Burgi/dpa

«Вообще, постельные клопы (Cimicidae) — это небольшое семейство, включающее около 100 видов. Все они питаются исключительно кровью теплокровных животных, в том числе и человека», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, разные виды распространены по всему миру и очень похожи друг на друга, поэтому отличить обычных клопов от тропических без детального рассмотрения практически невозможно.

Как отметил Гомыранов, в случае обнаружения клопов в жилом помещении, независимо от их вида, нужно немедленно обратиться к дезинсекторам.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ имени М.В. Ломоносова энтомолог Вадим Марьинский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о появлении оводов и слепней в Москве во второй половине июля.

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