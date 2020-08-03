Синоптик рассказала о погоде в Нижегородской области в начале августа

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в начале августа.

Об этом сообщает NewsNN.ru.

«В начале месяца сохраняется ещё июльский температурный режим. Это на 1...3 °С выше многолетних значений для начала августа. Не исключаются жаркие дни. Количество осадков в августе — от 55 до 75 мм», — заявила Мокеева.

По её словам, град не исключён, хотя дожди будут менее интенсивными, чем в июле.

«Вторая половина августа нередко знаменуется активным вторжением арктического воздуха, которое ведёт к ночным заморозкам. Поэтому сами погодные процессы соответствуют осенним», — сказала синоптик.

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