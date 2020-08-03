Алёна Яковлева поделилась воспоминаниями о работе с Андреем Мироновым

Актриса Алёна Яковлева поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Андреем Мироновым.

«Работая на одной сцене с Андреем Александровичем Мироновым, я думала только об одном: не оконфузиться. Молодая, не очень опытная. Да и Андрей Александрович любил подшутить», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Яковлева также отметила, что всегда хотела стать актрисой, но мать и отчим не поддерживали эту идею, поэтому она оказалась на журфаке МГУ. Впоследствии ей удалось поступить и в театральный вуз.

«А вот документы из МГУ не забрала. Училась в двух вузах: в театральный ходила на занятия, а на журфаке только сдавала сессии», — пояснила актриса.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что в Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».