Количество выпавших осадков в Удмуртии в июле превысило норму в два раза

Количество осадков, выпавших в Удмуртии в июле, превысило норму в два раза, заявили в пресс-службе республиканского Гидрометцентра.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«В июле часто отмечались неблагоприятные и опасные явления погоды. Сильный дождь был отмечен девять раз, очень сильный ливень — два раза», — заявили синоптики.

Самым холодным днём признано 1 июля, когда в Дебесах среднесуточная температура воздуха составила +10,9 °С.

По итогам всего месяца температура воздуха превысила норму на 1—2 °С.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.