Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области

Синоптики предупредили об аномально жаркой погоде в Курганской области до 6 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Среднесуточные температуры воздуха, как ожидается, будут выше нормы на семь градусов и более. Местами прогнозируется до +36 ˚С.

В ГУ МЧС России по региону советуют носить в такую погоду светлую одежду и головные уборы, соблюдать питьевой режим.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.