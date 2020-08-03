Синоптики предупредили об аномальной жаре в Курганской области
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Среднесуточные температуры воздуха, как ожидается, будут выше нормы на семь градусов и более. Местами прогнозируется до +36 ˚С.
В ГУ МЧС России по региону советуют носить в такую погоду светлую одежду и головные уборы, соблюдать питьевой режим.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.