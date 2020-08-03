Гидрометцентр предупредил о температуре выше нормы в ряде регионов

Температура выше нормы ждёт ряд российских регионов на рабочей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Особенно хочется отметить повышение температуры на северо-востоке: в Коми, Архангельской области, на севере Урала и даже в Ямало-Ненецком автономном округе. Там будет температура +27...+28 °C, даже до +30 °C будет доходить (температура на 6—7 °C выше нормы)», — сказал синоптик.

По его словам, такая погода из-за антициклона ожидается на северо-востоке европейской части страны и Уральского федерального округа.

Ожидается, что в Якутии превышение составит 10—11 °C, а в центре Европейской России тёплая температурная аномалия составит 2—3 °C, при этом осадков почти не будет.

Ранее сообщалось о «триумфальном возвращении лета» в Москву.