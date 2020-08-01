В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает «Российская газета».
В воскресенье ветер сменит направление на северное. В ночное время ожидается до +16 °С, в дневное — до +18...+20 °С.
В начале недели потеплеет до +23 °С, дожди прекратятся, ветер снова подует с юга.
4 августа ночью прогнозируется +8...+13 °С, днём до +26 °С, 5 августа — +10...+15 °С и до +28 °С соответственно.
Ранее климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU оценила лето 2020 года в России.