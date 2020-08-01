В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что похолодание в центре европейской территории, в том числе в Москве, окажется непродолжительным и придётся на выходные.

Об этом сообщает «Российская газета».

В воскресенье ветер сменит направление на северное. В ночное время ожидается до +16 °С, в дневное — до +18...+20 °С.

В начале недели потеплеет до +23 °С, дожди прекратятся, ветер снова подует с юга.

4 августа ночью прогнозируется +8...+13 °С, днём до +26 °С, 5 августа — +10...+15 °С и до +28 °С соответственно.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU оценила лето 2020 года в России.