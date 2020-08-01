Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

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Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала слова артиста Сергея Гамраша, покинувшего «Современник», о «чудовищной ситуации» в театре.

Как отметила Хаматова в беседе с РБК, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков пока не успел «себя показать».

«Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь», — сказала она.

Хаматова назвала Гармаша «блистательным артистом» и отметила, что «любая труппа рада иметь такого артиста».

«Радости большой нет, но и горя большого нет. Человек повел себя честно, он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков», — сказала актриса.

Ранее представитель актёра Сергея Гармаша Олег Будрин прокомментировал его решение уйти из театра «Современник».

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