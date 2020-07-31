В Петергофе начали реставрировать Верхний сад

Короткая ссылка
В музее-заповеднике «Петергоф» начали реставрировать Верхний сад.
В Петергофе начали реставрировать Верхний сад
  • ©peterhofmuseum.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

Проект согласован с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Работы стартуют с демонтажа и транспортировки скульптур «Минерва» и «Меркурий» XVIII века.

К декабрю 2023 года должны быть восстановлены объекты водоподводящей системы, отреставрированы фонтанные водоводы, ограда, ворота, лестничные спуски и беседки, а также фонтаны «Дубовый» и «Межеумный».

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить