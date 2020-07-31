В Петергофе начали реставрировать Верхний сад

В музее-заповеднике «Петергоф» начали реставрировать Верхний сад.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

Проект согласован с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Работы стартуют с демонтажа и транспортировки скульптур «Минерва» и «Меркурий» XVIII века.

К декабрю 2023 года должны быть восстановлены объекты водоподводящей системы, отреставрированы фонтанные водоводы, ограда, ворота, лестничные спуски и беседки, а также фонтаны «Дубовый» и «Межеумный».

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.