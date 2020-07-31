В Петергофе начали реставрировать Верхний сад
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.
Проект согласован с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Работы стартуют с демонтажа и транспортировки скульптур «Минерва» и «Меркурий» XVIII века.
К декабрю 2023 года должны быть восстановлены объекты водоподводящей системы, отреставрированы фонтанные водоводы, ограда, ворота, лестничные спуски и беседки, а также фонтаны «Дубовый» и «Межеумный».
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по реставрации Въездной башни Хорошёвского конного завода.