Власти Подмосковья рассказали о подготовке к фестивалю имени Чайковского

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке к фестивалю имени Чайковского.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Нужно максимально грамотно подойти, чтобы не было излишнего ограничения. Человек приходит слушать высокое — нужно, чтобы ему было комфортно. Надеюсь, в этом году все, кто хочет послушать, всё-таки смогли послушать вживую. Это же происходит на свежем воздухе, а не в зале», — заявил глава региона.

Со своей стороны, министр культуры Подмосковья Елена Харламова отметила, что в этом году количество мест сокращено с 1,2 тыс. до 600.

По её словам, на территории фестиваля подготовлено много фудкортов, чтобы можно было избежать очередей. Предусмотрены и дополнительные входы.

Программа включает два дополнительных концерта Юрия Башмета специально для врачей и волонтёров, участвующих в борьбе против COVID-19. Оба будут бесплатными.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского будет проходить в Клину с 31 июля по 9 августа.