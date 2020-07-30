Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.

«На европейской части России температурный фон ожидается несколько выше нормы. И во всём будет проявляться неоднородность погоды», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в первые дни августа температура окажется ниже нормы в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — примерно на два-три градуса.

«Затем с понедельника температура начнёт повышаться. Уже на вторник прогнозируем +21…+26 ˚С. Такой температурный фон на пару градусов выше нормы. И в дальнейшем будет повышение температуры числа до седьмого-восьмого», — сообщил Вильфанд.

Как отметил эксперт, жаркая погода по отношению к норме будет на востоке страны — от Поволжья до Якутии. В Дальневосточном федеральном округе температура окажется около нормы, с положительными отклонениями.

«Только вот на Чукотке и в Магаданской области аномалия прогнозируется отрицательная. Там 1 августа будут первые небольшие заморозки: -1…-2 ˚С», — уточнил он.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в конце июля.