В Сочи рассказали о работе музейного центра «Моя Россия»

Культурно-этнографический музейный центр «Моя Россия» сочинского курорта «Роза Хутор» открылся после перезапуска экспозиций.

Культурно-этнографический музейный центр «Моя Россия» занимает территорию в 3,3 га, здесь находится 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов России.

Как сообщает портал «Юга.ру», новинкой летнего сезона 2020 года стало создание необычных музеев в павильонах комплекса «Моя Россия». Его выставочные пространства были предоставлены организаторам различных концептуальных экспозиций. Сейчас их здесь около десяти.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о музейном фестивале деревенской культуры «Гурт-fest», который пройдёт 15 августа в удмуртском Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай».