Эксперт прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак

Генеральный директор сети зоомагазинов Георгий Чкареули прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак.

«Система штрафов для хозяев, которые оставляют животных на улице, не всегда может стать решением проблемы, а возможно, и ухудшит жизнь собак», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, нужен комплекс мер, включающий не только наказание, но и создание комфортной среды для владельцев.

Например, пояснил Чкареули, можно попробовать ввести факультативный курс в школе или создать длительные обучающие программы, аналогичные курсам для будущих автомобилистов.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.