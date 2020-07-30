Эксперт прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак

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Генеральный директор сети зоомагазинов Георгий Чкареули прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак.
Эксперт прокомментировал предложение ввести обязательную регистрацию собак
  • Pixabay

«Система штрафов для хозяев, которые оставляют животных на улице, не всегда может стать решением проблемы, а возможно, и ухудшит жизнь собак», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, нужен комплекс мер, включающий не только наказание, но и создание комфортной среды для владельцев.

Например, пояснил Чкареули, можно попробовать ввести факультативный курс в школе или создать длительные обучающие программы, аналогичные курсам для будущих автомобилистов.

Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

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