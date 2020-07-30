В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Об этом говорится в прогностической карте на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте.
Предупреждение о грозе в Москве действует до 21:00 30 июля, а предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с при грозе — до 20:00 30 июля.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.