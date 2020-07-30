В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве «жёлтый» уровень погодной опасности в четверг, 30 июля, из-за грозы и ветра.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте.

Предупреждение о грозе в Москве действует до 21:00 30 июля, а предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с при грозе — до 20:00 30 июля.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.