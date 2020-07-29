В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах России в ближайшие дни.
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках в регионах России
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» она сообщила, что ливни с грозами прогнозируются в Карелии, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Брянской, Псковской и Новгородской областях, а также на большей части Поволжья.

Дождливая погода будет и в Свердловской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, центральных и южных районах Красноярского края. Ожидается сильный дождь, в Алтае — с градом.

В Магаданской области в ночь на четверг, 30 июля, возможны заморозки, температура опустится до -2 °С.

В Москве в четверг будет до +26 °С, местами дождь. К пятнице похолодает на пять-шесть градусов, днём ожидается до +20 °С.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в конце июля.

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