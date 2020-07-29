Спасатели предупредили о сохранении чрезвычайной пожароопасности на севере Пермского края

Спасатели предупредили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности на севере Пермского края в четверг, 30 июля.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

С 5 июля в крае действует особый противопожарный режим. До 10 сентября ограничено пребывание людей в лесах.

«Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно по возможности отправить кого-нибудь в ближайший населённый пункт или лесничество за помощью», — заявили спасатели.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о жаре до +32 °С в Курганской области.