Синоптики предупредили о жаре до +32 °С в Курганской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
По прогнозу, днём 31 июля воздух прогреется до +32 °С.
29 и 30 июля ожидается до +26 °С.
В течение ближайших дней также возможны кратковременные дожди. Скорость ветра может достигать 10—12 м/с.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в конце июля.