Синоптики предупредили о жаре до +32 °С в Курганской области

Синоптики предупредили о жаркой погоде в Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По прогнозу, днём 31 июля воздух прогреется до +32 °С.

29 и 30 июля ожидается до +26 °С.

В течение ближайших дней также возможны кратковременные дожди. Скорость ветра может достигать 10—12 м/с.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в конце июля.