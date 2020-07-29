Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции

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Певец Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции.
Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции
  • РИА Новости

«Я наконец-то рассмотрел своих детей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Киркорова, в последние годы он приходил домой, когда дети уже спали, поэтому певец ждал отпуска в январе и июне, чтобы пообщаться подольше: отправиться с Аллой-Викторией и Мартином в Болгарию или поехать по летним музыкальным фестивалям.

Кроме того, артист сообщил, что из-за пандемии он не поехал в тур по Прибалтике, а тур по Германии перенесли на 2022 год.

Ранее актриса Ирина Безрукова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.

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