Певец Филипп Киркоров рассказал, что делал во время режима самоизоляции.

«Я наконец-то рассмотрел своих детей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Киркорова, в последние годы он приходил домой, когда дети уже спали, поэтому певец ждал отпуска в январе и июне, чтобы пообщаться подольше: отправиться с Аллой-Викторией и Мартином в Болгарию или поехать по летним музыкальным фестивалям.

Кроме того, артист сообщил, что из-за пандемии он не поехал в тур по Прибалтике, а тур по Германии перенесли на 2022 год.

Ранее актриса Ирина Безрукова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.