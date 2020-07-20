Ирина Безрукова рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции

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Актриса Ирина Безрукова рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.
Ирина Безрукова рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Поначалу, конечно, хотелось выспаться, потом посмотреть сериалы, потом кто-то из моих знакомых разбирал шкафы или начинал писать диссертации», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По словам актрисы, она стала много читать, приводить в порядок накопившиеся дела. Кроме того, Безрукова самостоятельно записывала пробы для кинокастингов.

«Много выходила в прямой эфир различных телепрограмм, подключалась к телемостам, участвовала в благотворительных проектах», — сообщила она.

Ранее лидер группы Animal ДжаZ и проекта Zero People Александр Красовицкий в беседе с НСН рассказал, что делал во время режима самоизоляции.

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