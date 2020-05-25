Лидер Animal ДжаZ Александр Красовицкий рассказал, что делает во время самоизоляции

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Лидер группы Animal ДжаZ и проекта Zero People Александр Красовицкий рассказал, что делает во время режима самоизоляции.
Лидер Animal ДжаZ Александр Красовицкий рассказал, что делает во время самоизоляции
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«На самоизоляции я нахожусь в своей квартире в Питере. Я не тусовщик уже на протяжении последних 15 лет. Поэтому для меня сейчас вся эта ситуация — длинный межгастрольный промежуток времени. Но, на самом деле, это очень тяжело. Я больше месяца дома не сидел уже лет 20», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, он смотрит интересные фильмы, читает много различной литературы, в основном познавательной.

Как отметил Красовицкий, за последний месяц удалось сочинить 20 песен.

«Может быть, в итоге они все уйдут в стол, потому что пронизаны одним и тем же состоянием», — сказал музыкант.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Nation News рассказал, что делает во время режима самоизоляции.

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