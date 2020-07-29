МХАТ имени Горького рассказал об обновлении актёрского состава

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МХАТ имени М. Горького рассказал об обновлении актёрского состава. В новом сезоне зрители смогут увидеть Ирину Линдт, Алику Смехову и Алису Гребенщикову.
МХАТ имени Горького рассказал об обновлении актёрского состава
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру».

17 и 18 сентября Линдт сыграет главную роль в постановке «Красный Моцарт», которой театр откроет новый сезон.

Кроме того, вместе с Гребенщиковой и Смеховой она репетирует спектакль «Некурортный роман». Премьера состоялась в 2020 году в рамках Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. На сцене театра постановку можно будет увидеть 9 и 10 октября.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что театр «Модерн» рассказал о планах на новый сезон.

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