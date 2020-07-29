Актриса Лиана Ермакова рассказала о работе в Театре сатиры.

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она заявила, что художественный руководитель Александр Ширвиндт для неё учитель.

«В общении он прекрасный человек, остроумный, мудрый, спокойный, благостный. Он всегда тебя услышит и поддержит», — отметила Ермакова.

По её словам, она волнуется перед каждым спектаклем.

«Начинать спектакль всегда сложно. Это отдельное искусство. Но волнение очень приятное, оно трепетное», — сказала актриса.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», в Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».